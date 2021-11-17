موسكو تعلق على التطورات العسكرية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تواصل التنسيق بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال إن "روسيا ستواصل التوسط في تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ومن الممكن فقط تحقيق الاستقرار من خلال تنفيذ بنود اتفاق قاره باغ".

وأضاف بيسكوف قائلا "سيواصل الجانب الروسي القيام بذلك وما زلنا نأمل أن يكون السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الوضع هو تنفيذ الاتفاقات الثلاثية".

وتابع قائلا: "يجب على جميع الدول أولا وقبل كل شيء التزام وهذا سيكون ضمانا لعدم استئناف مثل هذه الحوادث".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.