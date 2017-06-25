قريبا... جدران المنازل قادرة على إنتاج "طاقة نظيفة"

© Sputnik. Pavel Lisitsin طلاء روسي يحول الدبابات إلى أشباح

ويمكن لهذا التكنولوجيا في المستقبل القريب في أن تساعد الأشخاص في توفير المال على مصادر الطاقة التقليدية في التدفئة المنزلية.

وأجرى علماء من معهد ملبورن الملكي بحوثا طوروا من خلالها طلاء للجدران قادر على توليد الحرارة، حيث يقوم على امتصاص الهيدروجين. ووفقا للعلماء، لكي تبدأ الجدران بإطلاق الحرارة في الغرفة، يتوجب وجود رطوبة وهواء فقط، حيث تساعد حرارة الشمس على بدء عملية إطلاق الحرارة داخل الغرفة.

وأشار العلماء، أن هذا الابتكار يحتاج إلى المزيد من الدراسة، ولكن ليس لديهم أدنى شك في القريب العاجل سوف يتمكنون من الانتهاء منه. وأضافوا أنه الآن لدى الطلاء الحديث جميع المكونات اللازمة لإنتاج الطاقة، حيث يجب إضافة مادة واحدة وتصبح جاهزة للإستعمال.

ومع ذلك، هناك بعض الصعوبات، حيث يجب أن تكون كمية الرطوبة كافية في الغرفة، وكيفة إيقاف إطلاق الحرارة أثناء الأجواء الدافئة أو في فصل الصيف.