نظرية جديدة لولادة الشمس

ويبرهن العلماء نظريتهم هذه بأن ليس الشمس فقط ولدت بهذه الطريقة وإنما جميع النجوم كذلك. ووفقا للعلماء، عندما كان عمر الشمس 2 مليون سنة، انفجر بالقرب منها نجم كان مليئا بعنصر الحديد، بينما تطايرت شظاياه عبر الكون، وهي الآن تسبح في الفضاء الخارجي على شكل نيازك.

وقال العلماء إن النجوم التي كانت حول الشمس تبددت في نهاية المطاف، والنجوم الأخرى وتحت ظروف مختلفة خرجت عن نطاق المجموعة الشمسية.

كما يعتقد العلماء أن مدارات النجوم التي تشكلت مع الشمس يبلغ قطرها نحو 3 آلاف سنة ضوئية، حسب المجلة العلمية " ToDay News Ufa".