فيروس جديد يلتهم أموالك برسالة من صديق

وقد أكد خبراء المجموعة من أن الفيروس انتشر في الخامس من شهر تموز/ يوليو الجاري، ولازال هذا التورجان مختفيا عن برامج كشف الفيروسات مما يسهل له إصابة الجهاز بصورة غير ملحوظة.

© AFP 2017/ Frederick Florin فيروس من صناعة "الأمن القومي الأمريكي" يشن أشرس هجوم

الفيروس ينتشر عبر رسائل" MMS"، حيث يقوم الفيروس بالدخول على قائمة الأسماء ويقوم بإرسال رسائل إلى الأصدقاء محملة بصورة ورابط ما إن تصل الرسالة إلى هاتف الضحية حتى يقوم بتحميلها بمساعدة الخادم apk الذي يستعمل بنشر وتثبيت البرامج.

بعد ‏إصابة الجهاز يقوم الفيروس بكشف حساب الضحية عن طريق قراءة رسائل المصرف. ‏ومن ثم يقوم بتحويل الحساب إلى حسابات المخترق ومن دون وصول أي رسائل إشعار للضحية.