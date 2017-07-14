أقوى أرخص هواتف ذكية لعام 2017

ويقدم موقع "تيك رادار" التكنولوجي المتخصص، في التقرير التالي، قائمة بأقوى وأفضل الهواتف الذكية الرخيصة، التي تم إطلاقها لعام 2017.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

Lenovo P2 3GB Variant Price Slashed by Rs. 3,500 on Flipkart https://t.co/6Q1VzB70Ee pic.twitter.com/jqiZCOwiZA — LatestMobilePlans (@NewMobilePlans) July 12, 2017

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1- لينوفو بي 2 (Lenovo P2)

يتميز الهاتف الجديد من شركة "لينوفو" الصينية، بخلاف سعره الزهيد، 329 دولار أمريكي، بإمكانيات متميزة، حيث يتمتع بشاشة لمسية بقياس 5.5 بوصة بدقة عرض فائقة الجودة بمعدل 1080×1920 بيكسل، ومعالج من نوع "سنابدراغون 625"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

كما يميزه أيضا الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف، التي تصل دقة تصويرها 13 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، علاوة على أنه يمتلك بطارية خارقة بسعة 5100 ميللي أمبير في الساعة القادرة على العمل ليومين متواصلين دون الحاجة إلى شحن.

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2- موتو جي 5 (Moto G5)

زودت شركة "موتورولا" هاتفها "موتو جي 5" بإمكانيات جيدة، حيث دعمته بشاشة لمسية بقياس 5 بوصات، بمعدل 1080×1920 بيكسل، ومعالج من نوع "سنابدراغون 430"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتين 2 أو 3 غيغابايت، وسعتي تخزين داخلية 16 أو 32 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 2800 ميللي أمبير في الساعة.

ولكن سعره مميز جدا بالمقارنة بإمكانياته، حيث طرحته الشركة بمقابل يتراوح ما بين 181 إلى 238 دولار أمريكي.

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3- ويلي فوكس سويفت 2 بلس (Wileyfox Swift 2 Plus)

يتميز هذا الهاتف بكاميرا خارقة بدقة تصوير 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، علاوة على تمتعه بإمكانيات أخرى مميزة مثل ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت، بالإضافة إلى أن سعره يصل إلى 300 دولار أمريكي فقط.

(UK) £60 OFF BLU VIVO 6 4G LTE SIM-Free Smartphone (64 GB and 4 GB RAM) https://t.co/kCxtoz8qFe pic.twitter.com/RxNJRa8on9 — Dave Cryer (@geekanoids) June 20, 2017

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4- بلو فيفو 6 (Blu Vivo 6)

دعمت شركة "بلو" هاتفها بمواصفات خارقة، حيث زودته بشاشة 5.5 بوصة، بمعدل 1080×1920 بيكسل، ومعالج من نوع "أوكتا-كور" بسرعة 1.8 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وكاميرا خلفية 13 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وهذا كله بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي فقط.

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5- إل جي إكس سكرين (LG X Screen)

أن تحصل على هاتف بشاشة 5 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وأن يتمتع أيضا بتقنية "الشاشة اللمسية" الثانية الحصرية بشركة "إل جي"، بمقابل 70 دولار أمريكي فقط، يمكن وصف هذا بالإنجاز الذي حققته الشركة الكورية الجنوبية.