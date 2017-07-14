علماء يكشفون نوع الحيوان الذي سيبقى حيا في حال حدوث كارثة عالمية

واستند المحللون على تقرير نشرته مجلة "Scientific Reports"، تبين من خلاله أن حيوان الذي يمكن أن يبقى على قيد الحياة بعد الكارثة الكونية التي ستضرب الأرض هو من فئة الديدان ويسمى "دب الماء" القادر على العيش أكثر من 10 مليارات سنة، أي أكثر من المخلوقات البشرية والحيوانية الاخرى.

وقدر العلماء أن هناك ثلاث سيناريوهات قد تؤدي الى تدمير الحياة على الأرض، ومنها سقوط كويكب كبير على الأرض أو انفجار الغلاف الجوي التابع للشمس الذي سيساهم بزيادة الأشعة الحارقة التي بدورها ستضرب الأرض. وقد خلص العلماء ان هذه الكوارث لن تؤثر على حياة هذه الديدان.

وأعلن العديد من المحللين والخبراء أن بقاء هذه الديدان على قيد الحياة يمثل إشارة واضحة على أن الكواكب الأخرى التي حصلت فيها كوارث قد تحوي على هذه المخلوقات القادرة على العيش في ظروف مختلفة.