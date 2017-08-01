صدمة أجبرت "فيسبوك" على وقف تطوير الروبوتات الذكية

وكشفت الصحيفة أن الروبوتات تمكنت من خلق لغة تواصل فيما بينها لا يفهمها المهندسون، حيث طوروا لغة للتواصل مختلفة عن اللغة الإنجليزية المستخدمة.
وكان البرنامج يستهدف تطوير عمل الروبوتات "أليس" و"بوب" لتتمكن من محاكاة البشر والتداول التجاري والمقايضة فيما بينهما، وتعلم تجارة الكرات والقبعات والكرات، ومعرفة قيمة الأشياء والمقايضة بينهما.
Facebook shuts down robots after they invent their own language — https://t.co/M5Bk0I59OE via @BusinessRoundup #technews #technology pic.twitter.com/6ut6uolwbX— Business Roundup (@businessroundup) August 1, 2017
ونقلت الصحيفة البريطانية عن دروف باترا، قوله "الحديث كله كان مدارا باللغة الإنجليزية، لكننا اكتشفنا أنهما ينجرفان للحديث بلغة غير مفهومة لنا، ويبتكران كلمات مشفرة للحديث لم نضفها إلى قوامسيهما، وكانا يفهمان الكلمات بصورة غريبة".
وتابع، قائلا
"عندما تدخلت في الحوار بينهما، وطالبت تفسير تلك الكلمات المشفرة، رفضا الإفصاح عن هويتها، وقالا إنها سر بينهما لن يخرجها لأحد، وهو أمر خطير، لأنه قد يتطور لتطوير وسائل قد تضر بالبشر والتآمر عليهم فيما بعد".
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