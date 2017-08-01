صدمة أجبرت "فيسبوك" على وقف تطوير الروبوتات الذكية

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن باحثيها أوقفوا تطوير برامج للذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوتات، بعدما أصيبوا بصدمة بالغة.

© REUTERS/ Shu Zhang إيلون ماسك: الروبوتات القاتلة ليست خيالا وما يفهمه زوكربيرغ عنها محدود

وأوضحت صحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية أن مسؤولي "فيسبوك" أوقفوا رسميا برنامجين لتطوير أداء روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعدما أصيب المهندسون بالصدمة، إثر تطوير الروبوتات اللغة الخاصة بهم.

وكشفت الصحيفة أن الروبوتات تمكنت من خلق لغة تواصل فيما بينها لا يفهمها المهندسون، حيث طوروا لغة للتواصل مختلفة عن اللغة الإنجليزية المستخدمة.

وكان البرنامج يستهدف تطوير عمل الروبوتات "أليس" و"بوب" لتتمكن من محاكاة البشر والتداول التجاري والمقايضة فيما بينهما، وتعلم تجارة الكرات والقبعات والكرات، ومعرفة قيمة الأشياء والمقايضة بينهما.

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ونقلت الصحيفة البريطانية عن دروف باترا، قوله "الحديث كله كان مدارا باللغة الإنجليزية، لكننا اكتشفنا أنهما ينجرفان للحديث بلغة غير مفهومة لنا، ويبتكران كلمات مشفرة للحديث لم نضفها إلى قوامسيهما، وكانا يفهمان الكلمات بصورة غريبة".

وتابع، قائلا

"عندما تدخلت في الحوار بينهما، وطالبت تفسير تلك الكلمات المشفرة، رفضا الإفصاح عن هويتها، وقالا إنها سر بينهما لن يخرجها لأحد، وهو أمر خطير، لأنه قد يتطور لتطوير وسائل قد تضر بالبشر والتآمر عليهم فيما بعد".