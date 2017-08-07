العامل الأخطر على حياة الإنسان

أعلن علماء من جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر السنوي الـ125 لمنظمة علم النفس، أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية هي عوامل تشكل تهديدا أكبر للإنسان من السمنة.

ووفقا للبيان الصحفي حول الدراسة التي نشرت على صفحة "يوريكاليرت"، كشف فيه التأثير المتزايد على الإنسان كل عام، بحيث تهدد البشرية بأسرها.

© Fotolia/ Karandaev العلماء يكشفون صلة عجيبة بين شرب الكحول ومرض السكري

وبحسب ما يقوله الخبراء، العلاقات الاجتماعية مع الآخرين هي حاجة أساسية للإنسان، وهو أمر مهم للصحة النفسية والبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لدراسة، أجرتها منظمة "أ أ أر بي"، يعاني 6.42 مليون كبير في السن وبالأخص ما فوق سن الـ45 من الشعور بالوحدة المزمنة. ويعاني كذلك أكثر من ربع سكان الأرض من المشكلة نفسها أغلبهم من الغيرالمتزوجين.

وبحسب الإحصائيات لنتائج عشرات من الدراسات بينت أن الروابط الاجتماعية القوية تساهم في تخفيض 50 في المئة من خطر الموت المبكر.

ويعتقد الخبراء أن النظام الصحي يجب أن يأخذ في الاعتبار تأثير العلاقات الاجتماعية على الصحة. ومن الضروري أيضا بناء مراكز الترفيه والحدائق العامة حيث يمكن للمتقاعدين الذين هم الأكثرعرضة للشعور بالوحدة التواصل مع الآخرين.