"الثقوب البيضاء" قريبا واقع ملموس

قام أحد العلماء الفيزيائيين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بتقديم معلومات عن أن الثقوب البيضاء يمكن أن تتواجد لفترات قصيرة — على خلاف الثقوب السوداء — كما أنها تظهر في الفراغ، كما تقوم بإصدار الضوء وتنبعث منها مواد. وأضاف العالم، بما أنه يوجد ثقوب (ثقوب سوداء) التي تمتص المواد المحيطة بها، فلا بد من ثقوب أخرى (ثقوب بيضاء) تقوم بإطلاق هذه المواد.

ووفقا لخبراء أمريكيين، فإن الثقوب البيضاء تشبه تماما السوداء من الناحية الهندسية والحسابية. كما أن البحوث العلمية الجديدة تظهر في حال تم التأكد من نظرية "الثقالة الكمومية الحلقية"، فإن الثقوب البيضاء ستصبح واقعا ملموسا.