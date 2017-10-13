"ناسا" تكشف السبب الحقيقي وراء ظاهرة "النينو"

ووفقا لهذه الانبعاثات، فإن "ناسا" تؤكد بأن ارتفاع درجات الحرارة سببه هذه الانبعاثات، الأمر الذي أدى لتشكل ظاهرة "النينو".
وأضافت "ناسا" بأن النمو المتزايد للانبعاثات يشكل ما نسبته 6.3 غيغاتون من الكربون. وبحسب الوكالة، هذا النمو المتزايد يتناسب طردا مع الأعمال الصناعية التي يقوم بها الإنسان.
وسيتم نشر دراسات وبيانات تابعة لعلماء "ناسا" وعدد من الجامعات الأمريكية، اليوم الجمعة، في مجلة العلوم.
يذكر بأن "النينو" هو ظاهرة مناخية عالمية، تتمثل في تأثير تغير الحرارة في أحد المحيطات على الجو في منطقة أخرى بعيدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)