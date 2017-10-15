قريبا ميزة Face ID في جميع هواتف آيفون

أعلنت شركة أبل اطلاق تقنية Face ID" في كافة هواتفها الذكية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه الميزة أصبحت متوفرة مع هاتف آيفون 10 الذي لم يُطرح في الأسواق بعد.

ونقل تقرير موقع Macrumors المتخصص في أخبار شركة آبل عن المحلل لدى شركة "كي جي آي" KGI، مينج تشي كو؛ المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بآبل، إذ قال إن الشركة سوف تتخلى في جميع هواتف آيفون القادمة عن نظام التحقق ببصمة الأصبع Touch ID لصالح نظام كاميرا TrueDepth التي توفر ميزة التعرف على الوجه Face ID.

​ووفقاً لكو، فإن عملاق التقنية الأمريكية سوف تتبنى Face ID كطريقة للمصادقة لتكون ميزة تنافسية تتفوق على هواتف أندرويد. وقد قال كو سابقاً إن مصنعي هواتف أندرويد قد يحتاجون سنوات لإنتاج تقنية يمكن أن تنافس كاميرا TrueDepth وميزة Face ID القادمة مع هاتف آي فون X.

— Cult of Mac (@cultofmac) October 13, 2017

​وقال كو إن ميزة Face ID ستظل نقطة بيع رئيسية لهواتف آي فون في عام 2018، إذ تخطط أبل للاستفادة من زمام المبادرة في تصميم وإنتاج التقنيات ثلاثية الأبعاد.

يشير تنبؤ كو إلى أن جميع أجهزة آي فون القادمة ستحتوي على شاشة تغطي كامل الشاشة مع حواف صغيرة مثل آيفون X، مما يعني أنه لن يتم إنتاج أي نماذج إضافية تستمر مع التصميم الحالي لهاتف آيفون 8.

يُشار إلى أن كو كان قد نقل قبل أيام أن أبل تعتزم أيضاً تبني تقنية التعرف على الوجه في حواسيب آي باد برو اللوحية التي تعتزم إطلاقها خلال العام المقبل.