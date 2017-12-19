أخيرا...حل نهائي لشاشة هاتفك المحطمة

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن حل لأكبر المشكلات، التي تواجه أي مالك لهاتف ذكي أو حاسب لوحي.

ويصاب الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية بالانزعاج من تحطم شاشات أجهزتهم اللمسية.

ولكن باحثون في جامعة "طوكيو" اليابانية نشروا دراسة حديثة، تمكنوا من خلالها تصنيع شاشات لمسية يمكنها أن تصلح نفسها بنفسها حتى لو تعرضت للتحطم أو التهشم أو الانكسار.

وتمكن الباحثون من تصنيع شاشة من مادة "البوليمر" مزودة بتقنية "إصلاح ذاتي".

وتشبه تلك الشاشة إلى حد بعيد، الهاتف الذي سبق وأطلقته شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، "إل جي جي فليكس 2"، ذو الشاشة المنحنية القادرة على تحمل الصدمات.

Shattered phone screen? Soon you may only need to apply pressure to get rid of cracks https://t.co/dnmV1jHjEj pic.twitter.com/gfSF6egPcd — TechRadar (@techradar) December 19, 2017

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وأشار الباحثون اليابانيون إلى أن تلك الشاشة الجديدة، لا تحتاج إلى ضغطة أصبع بسيطة للمسح على الشقوق، التي ظهرت على الشاشة، لكي يتم تصليحها بصورة كاملة.

ولن تحتاج الشاشة لكي يتم إصلاحها ذاتية درجات حرارة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة.

وأطلق الباحثون على الشاشة اسم "بوليثر ثيورياس"، ومن المتوقع أن يتم دعمها بزجاج من نوع "غوريلا غلاس" بكافة الهواتف الذكية الأخرى.

ومن المتوقع أن يصل سعر تلك الشاشة ذات الإصلاح الذاتي إلى 249 دولارا أمريكيا، ومن المتوقع أن يظهر للنور للمرة الأولى عام 2020.

وسيسهم هذا الاختراع، الذي وصف بأنه الأبرز في عام 2017، من الحد من النفايات المرتبطة بإصلاح الهواتف الذكية التقليدية، خاصة وأن المادة المصنع منها الشاشات الجديدة "صديقة للبيئة".