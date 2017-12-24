"بيكسل 2" يوجه ضربة قاصمة لـ"آيفون X" و"غلاكسي نوت 8"

وحدد الاختبار نفس النطاق ونفس حجم القناة لكل الهواتف المنافسة لتقييم سرعات التحميل بصورة أكثر دقة، واتضح أن "بيكسل 2" أسرع في التحميل بنحو 36% عن هاتف "آيفون X".
Pixel 2 Beats iPhone X, Galaxy Note 8, and LG V30 in LTE Speed Test Battle.https://t.co/DzVH6JHKCx pic.twitter.com/Ohz1qr3OYa— Droid Life (@droid_life) December 22, 2017
كما أنه تفوق أيضا في جودة التحميل ودقته على هاتفي "غلاكسي نوت 8" و"إل جي في30"، رغم أن الاختبارات أجريت على كافة أنواع شبكات الهواتف الخلوية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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