"بيكسل 2" يوجه ضربة قاصمة لـ"آيفون X" و"غلاكسي نوت 8"

وجه هاتف شركة "غوغل" الأمريكية الأحدث "بيكسل 2" ضربة وصفت بالقاصمة لكل الهواتف الذكية المنافسة لها، وأبرزهم "آيفون X"، و"غلاكسي نوت 8"، و"إل جي في30".

وتفوق هاتف "بيكسل 2" على كافة الهواتف المنافسة في سرعة تحميل البيانات ونقلها وفق شبكة الجيل الرابع LTE، وحصل على المركز الأول في اختبارات السرعة، وفقا لموقع "درويد لايف" التكنولوجي.

وحدد الاختبار نفس النطاق ونفس حجم القناة لكل الهواتف المنافسة لتقييم سرعات التحميل بصورة أكثر دقة، واتضح أن "بيكسل 2" أسرع في التحميل بنحو 36% عن هاتف "آيفون X".

Pixel 2 Beats iPhone X, Galaxy Note 8, and LG V30 in LTE Speed Test Battle.https://t.co/DzVH6JHKCx pic.twitter.com/Ohz1qr3OYa — Droid Life (@droid_life) December 22, 2017

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كما أنه تفوق أيضا في جودة التحميل ودقته على هاتفي "غلاكسي نوت 8" و"إل جي في30"، رغم أن الاختبارات أجريت على كافة أنواع شبكات الهواتف الخلوية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.