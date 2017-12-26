قراصنة يطورون برنامجا لاختراق "آيفون إكس"

ويشار إلى أن الاختراق ممكن على جميع أجهزة آيفون وآي باد وآي بود تاتش، التي تدعم نظام التشغيل IOS 11. وأضاف الموقع أنه تم استخدام الثغرة التي اكتشفها لأول من قبل موظف "غوغل"، إيان بير، في تطوير الأداة.

وإلى الآن، فإن اختراق الجهاز يعد مؤقتا، لأنه بعد إعادة تشغيل الجهاز، يجب إعادة إجراءات الاختراق مرة أخرى.

ويشار إلى أن تنصيب "جيل بريك" أو أي محاولة اختراق لجهاز الآيفون، التي تؤدي إلى الوصول إلى ملفات النظام، يعد انتهاكا من قبل المستخدم للاتفاق مع الشركة، ويؤدي إلى حرمانه خدمة الضمان.