دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

كشف بحث جديد أن كبار السن الذين يتناولون فيتامين د والكالسيوم ليسوا أقل عرضة للكسور من أقرانهم الذين لا يتناولون هذه المكملات.

فحص الباحثون بيانات من 33 تجربة سابقة شملت أكثر من 51 ألف شخص أعمارهم 50 عاما أو أكثر يعيشون في منازلهم وليس في دور مسنين أو غيرها من المؤسسات. وخلصوا إلى أنه لا يوجد فارق بالنسبة لخطر التعرض للكسور مقارنة بالأشخاص الذين لا يتلقون أي علاج أو أدوية وهمية أو مكملات فيتامين د والكالسيوم، وفقا لـ"رويترز".

وقال كبير الباحثين جيا قوه تشاو الباحث في قسم جراحة العظام في مستشفى تيانجين بالصين "حان الوقت للكف عن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د لكبار السن".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "ينبغي تغيير التوصيات… نعتقد أن تحسين نمط الحياة وممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية والتعرض لأشعة الشمس بالشكل الكافي وتعديل النظام الغذائي قد يكون أكثر أهمية من تناول هذه المكملات".