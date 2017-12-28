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    "تويتر" على أعتاب "حدث تاريخي" في 2018

    © AFP 2017/ Leon Neal
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    باتت شبكة التدوين المصغر "تويتر" على أعتاب أن تصبح طرفا في أكبر مشروع في تاريخها، والذي سيخلد جميع تغريداتها وتدويناتها.

    تويتر
    © REUTERS/ Kacper Pempel
    قائمة بأكثر التغريدات العربية رواجا على "تويتر" في 2017
    وكشفت التقارير الإخبارية أن شبكة "تويتر" بدأت في تنفيذ مشروع "تاريخي" مع مكتبة "الكونغرس" الأمريكية لتدوين كل التغريدات والتدوينات المنشورة على الشبكة.

    وبالفعل، أكدت "تويتر" أنها أرسلت أرشيفا بجميع التغريدات، التي تمت مشاركتها على تويتر حتى عام 2010، لتبدأ مكتبة "الكونغرس" من بعدها في تسجيل كافة التغريدات.

    وأعلنت "الكونغرس" أنها ستبدأ منذ عام 2018 في توثيق كافة التغريدات المنشورة على "تويتر"، ليتم تخليدها للتاريخ، لترى الأجيال المقبلة، ما كان يكتبه ويتداوله آبائهم وأجدادهم، لتكون وسيلة جديدة للتوثيق والتأريخ.

    وأوضحت "الكونغرس" أنها ستبدأ بعملية التوثيق بنحو انتقائي، لأنها رأت أن تعقب كافة التغريدات المتداولة نوع من "العبث" ومرهق ومكلف بصورة كبيرة.

    وتسعى المكتبة من خلال تلك العملية، إلى تجميع "كم معرفي هائل" يمكن أن يشكل فائدة كبيرة للأجيال القادمة.

    يذكر أن منصة "تويتر" بدأت في العمل من عام 2007، ويشارك فيه أكثر من 100 مليون مستخدم.

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    أخبار تويتر, أخبار تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, تغريدات, تاريخ, Twitter, تويتر
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