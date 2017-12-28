مستخدمو "غلاكسي نوت 8" يكتشفون مشكلة خطيرة في هواتفهم

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن ظهور مشكلة "خطيرة" لدى مستخدمي هواتف "سامسونغ" الأحدث "غلاكسي نوت 8".

اكتشف عدد من مستخدمي "غلاكسي نوت 8" ظهور مشاكل غريبة في بطاريات هواتفهم، تظهر من تلقاء نفسها من دون أي إنذار مسبق.

وأوضحت أن بطاريات الهواتف تصل إلى صفر % دون أي سابق إنذار، أو إخطار للمستخدمين.

وأعادت تلك المشكلة "ذكريات أليمة" إلى مستخدمي "سامسونغ"، حيث اضطرت الشركة الكورية الجنوبية لسحب النسخة السابقة من الهاتف "غلاكسي نوت 7"، بسبب ارتفاع غريب لدرجات حرارة الهاتف، أدت إلى انفجار البطارية في أكثر من حالة وخسائر مادية عديدة.

ولكن تلك المشكلة، أرجعتها بعض المواقع إلى مشكلة تقنية في الجهاز، ولا تحتاج إلى الكثير من القلق، ويمكن حلها في حال طرح "سامسونغ" تحديث جديد لنظام تشغيل الهواتف.