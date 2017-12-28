مستخدمو "غلاكسي نوت 8" يكتشفون مشكلة خطيرة في هواتفهم

وأوضحت أن بطاريات الهواتف تصل إلى صفر % دون أي سابق إنذار، أو إخطار للمستخدمين.
وأعادت تلك المشكلة "ذكريات أليمة" إلى مستخدمي "سامسونغ"، حيث اضطرت الشركة الكورية الجنوبية لسحب النسخة السابقة من الهاتف "غلاكسي نوت 7"، بسبب ارتفاع غريب لدرجات حرارة الهاتف، أدت إلى انفجار البطارية في أكثر من حالة وخسائر مادية عديدة.
Some Galaxy Note8 units fail to charge after being discharged fully — https://t.co/7eq54wjkpv https://t.co/MGW87qMbL4 #GalaxyNote8 #Note8 pic.twitter.com/UNvaeRHMbB— Galaxy Note 8 News (@Note8News) December 28, 2017
ولكن تلك المشكلة، أرجعتها بعض المواقع إلى مشكلة تقنية في الجهاز، ولا تحتاج إلى الكثير من القلق، ويمكن حلها في حال طرح "سامسونغ" تحديث جديد لنظام تشغيل الهواتف.
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