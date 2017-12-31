العلماء الروس يكشفون بروتينا لعلاج السرطان والكسور

قام موظف في معهد البحث العلمي لبيولوجيا الفيزيائية والكيميائية في جامعة روسية الحكومية مع الزملاء بتركيب بروتين عالي النقاء إريثروبويتين، الذي يساعد في علاج فقر الدم والسرطان، فضلا عن أنه يسرع شفاء الكسور.

© Sputnik. Ignatovich العلماء الروس يكتشفون معدنا جديدا

سبوتنيك. وقام موظف في معهد البحث العلمي لبيولوجيا الفيزيائية والكيميائية في جامعة روسية الحكومية مع الزملاء، بتركيب بروتين عالي النقاء، إريثروبويتين، الذي يساعد في علاج فقر الدم والسرطان، فضلا عن أنه يسرع شفاء الكسور.

ويتم إنتاج إريثروبويتين في الكلى ويحفز تشكيل خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) في جسم الإنسان. ويستخدم البروتين، كدواء على نطاق واسع على شكل الحقن. ويحفز استعادة المستوى الطبيعي لكرات الدم الحمراء في أشكال مختلفة من فقر الدم، كما في حال مرض السرطان والعلاج الكيميائي. وتستمد المادة من الخلايا المبيض المعدلة وراثيا لحيوان الهامستر الصيني، بحسب ما نقلته صحيفة "غازيتا.رو".

ويساعد البروتين أيضا على تجديد الأنسجة العظمية. ويخطط العلماء لاستخدام إريثروبويتين كعلاج في الإسعافات الأولية. ويعد البروتين المركب من قبل العلماء الروس، عالي النقاء فإنه استخرج من خلايا الإشريكية القولونية (بكتريا إي كولاي)، وكتلته الجزيئية أقل من المادة، التي تستخرج الآن من مبيض الهامستر، فبذلك يمكن إزالة البروتين بسرعة أكبر من مجرى الدم.

وكانت المهمة الرئيسية للعلماء، وفقا لآنا كارياغينا — زولينا، واحدة من المشاركين في الدراسة، إنشاء إريثروبويتين مع روابط كيميائية صحيحة. فتقول، "يجب أن يكون البروتين نشط بيولوجيا، ويكون مناسبا للاستخدام في الطب التجديدي. وقدرنا من خلال التوليف في الخلايا البكتيريا على تركيب بروتين نقي".

وأصبح عمل الباحثين جزءا من مشروع مكرس لتطوير مواد جديدة قابلة للزرع مع استخدام إريثروبويتين والبروتين البشري المورفوجيني-2 للجراحة الترميمية. يمكن للبحوث أن تجعل العلاج أكثر فعالية ورخص، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "بيوكميستري".