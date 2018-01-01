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08:53 01 يناير/ كانون الثاني 2018
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    سامسونغ غلاكسي إس 8

    التسريبات الأخيرة عن مفاجأة "سامسونغ" في 2018

    © REUTERS/ Brendan McDermid
    علوم
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    كشفت تقارير عديدة عن آخر التسريبات المرتبطة بالمفاجأة التي تجهزها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لمستخدميها في مطلع عام 2018 الجاري.

    أعلام سامسونغ في كوريا الجنوبية
    © AFP 2017/ John Macdougall
    "سامسونغ" تبدأ "ثورة" في عالم الأجهزة التكنولوجية في 2018
    وتجهز "سامسونغ" لإطلاق هاتفي "غلاكسي إس 9" و"غلاكسي إس 9 بلس" خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

    وتظهر التسريبات التي نشرها موقع "أندرويد هيدلاين" التكنولوجي المتخصص أن الهاتفين الجديدين سيتم تجهيزهم بكاميرا مزدوجة جديدة أمامية وخلفية.

    وسيتم تزويد الكاميرات الأمامية بمستشعرات جديدة ستجعل تصوير لقطات السيلفي أسهل وأفضل بصورة كبيرة.

    وسيظل "غلاكسي إس 9" و"غلاكسي إس 9 بلس" معتمدا على تقنية من "الحافة إلى الحافة" في شاشاته اللمسية، ولكن سيتم تطويرها بحيث سيتم تقليص هامش الفراغ في أسفل الهاتف.

    وتم نقل مستشعر بصمة الأصابع في الهاتفين الجديدين إلى الجهة الخلفية من الجهاز أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة، بدلا من وضعه بجوار الكاميرا، بسبب شكوى عدد من المستخدمين من لمسهم زجاج عدسة الكاميرا بدلا من مستشعر البصمة، ما يؤثر على جودة الكاميرا.

    انظر أيضا:

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