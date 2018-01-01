التسريبات الأخيرة عن مفاجأة "سامسونغ" في 2018

وتظهر التسريبات التي نشرها موقع "أندرويد هيدلاين" التكنولوجي المتخصص أن الهاتفين الجديدين سيتم تجهيزهم بكاميرا مزدوجة جديدة أمامية وخلفية.
وسيتم تزويد الكاميرات الأمامية بمستشعرات جديدة ستجعل تصوير لقطات السيلفي أسهل وأفضل بصورة كبيرة.
New Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ Renders Leak https://t.co/sVcK1L9JUD #Android #Google #news pic.twitter.com/hyHzUu6JT0— Android Headlines (@Androidheadline) December 31, 2017
وسيظل "غلاكسي إس 9" و"غلاكسي إس 9 بلس" معتمدا على تقنية من "الحافة إلى الحافة" في شاشاته اللمسية، ولكن سيتم تطويرها بحيث سيتم تقليص هامش الفراغ في أسفل الهاتف.
وتم نقل مستشعر بصمة الأصابع في الهاتفين الجديدين إلى الجهة الخلفية من الجهاز أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة، بدلا من وضعه بجوار الكاميرا، بسبب شكوى عدد من المستخدمين من لمسهم زجاج عدسة الكاميرا بدلا من مستشعر البصمة، ما يؤثر على جودة الكاميرا.
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