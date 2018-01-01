صور أقمار صناعية تكشف الخطر الأكبر على العالم في 2018

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، عما أسمته وسائل إعلام عديدة بـ"الخطر الأكبر على العالم في 2018".

© Sputnik. Sarah Nureddin صور أقمار صناعية تكشف ماذا فعلت همجية "داعش" بالموصل

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " صور أقمار صناعية تظهر تصدع عدد كبير من الجبال الجليدية في أحد الأنهار الجليدية الرئيسية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، ما يشكل خطرا كبيرا على العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن جزر الجليد التي يطلق عليه "بي-44" المنبثقة عن جزيرة "بين" الجليدية، باتت سرعة ذوبانها قياسية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار العلماء إلى أن الجبل الجليدي الذي يذوب حاليا يبلغ طوله 160 قدما فوق الماء، وأكثر من 800 قدما تحت سطع الماء، وتحطم لأكثر من 20 قطعة، بعدما باتت تتدفق منه جيوب من الماء الدافئ.

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وقال، إريك رينوت، عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن تلك السنوات ربما تكون الأسوأ على الإطلاق فالقارة القطبية الجنوبية تتحرك بسرعة كبيرة نحو المحيطات الحارة، وهذا سيكون له تأثير بيئي خطير جدا على الكوكب كله".

وتابع قائلا "يبدو أننا خلال السنوات المقبلة سيكون هناك جفاف جليدي كبير، يقابله ارتفاع كبير في منسوب المياه، ربما يؤدي إلى إغراق قارات عديدة ودول عديدة تحت المياه ومحو دول من على الخريطة".