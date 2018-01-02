علماء يكتشفون طريقة لإنقاص الوزن دون حمية وممارسة الرياضة

طور علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وسيلة لفقدان 30% من الوزن دون اللجوء إلى اتباع نظام حمية معين أو ممارسة الرياضة.

وقد نشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة " Small Methods ". وجاء في الدراسة أنهم طوروا رقعة تحتوي على إبر صغيرة جدا، كل واحدة منها أرق من شعر الإنسان.

وتحتوي كل إبرة على محلول يقوم بتحويل الدهون البيضاء الموفرة للطاقة إلى مواد تقوم بحرق الطاقة.

وتبدأ عملية حرق الدهون في اليوم الخامس بعد ارتداء الرقعة.