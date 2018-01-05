علماء أمريكيون يتوصلون لأفضل برنامج غذائي للتنحيف في العالم

توصل علماء أمريكيون من المعهد الوطني للقلب و أمراض الرئة الى أفضل حمية غذائية لتخفيف الوزن، بعد إختبارات و تجارب قاموا بإجرائها ليصل عددها الى 8 إختبارات حول أفضل نظام غذائي في العالم، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للمعهد.

© Fotolia/ Lsantilli 4 حيل لتأكل ما تريد بدون زيادة الوزن

الحمية الغذائية أو النظام الغذائي الذي يحمل اسم "داش" إختصارا لـ"النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم"، يساهم في تحسين عمل أعضاء الجسم.

كما يساهم في تحقيق الإستقرار في ضغط الدم و تنقية و تنظيف أعضاء الجهاز الهضمي.

و أحد أهم الشروط الرئيسية لهذا النظام الغذائي يتمثل بالرفض الجزئي أو الكامل لكافة المنتجات التي تحتوي على الملح أو الإستعاضة عنها بالأطعمة الغنية بالصوديوم.

هذا و توصل العلماء الى ان "داش" هو واحد من أفضل 40 نظام غذائي، ووفقا للأطباء فإن هذا النظام الغذائي يساهم بالتخلص من العديد من الأدوية الخافضة للضغط.

وفي وقت سابق أكد باحثون من جامعة أبردين الأسكتلندية أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تطيل من عمر الانسان.

ووفقا للعلماء فإن الأطعمة منخفضة السعرات تساهم بإنخفاض معدل الوفاة المبكرة بنسبة 18 في المئة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة و زيادة الوزن.