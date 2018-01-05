علماء أمريكيون يتوصلون لأفضل برنامج غذائي للتنحيف في العالم

كما يساهم في تحقيق الإستقرار في ضغط الدم و تنقية و تنظيف أعضاء الجهاز الهضمي.
و أحد أهم الشروط الرئيسية لهذا النظام الغذائي يتمثل بالرفض الجزئي أو الكامل لكافة المنتجات التي تحتوي على الملح أو الإستعاضة عنها بالأطعمة الغنية بالصوديوم.
هذا و توصل العلماء الى ان "داش" هو واحد من أفضل 40 نظام غذائي، ووفقا للأطباء فإن هذا النظام الغذائي يساهم بالتخلص من العديد من الأدوية الخافضة للضغط.
وفي وقت سابق أكد باحثون من جامعة أبردين الأسكتلندية أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تطيل من عمر الانسان.
ووفقا للعلماء فإن الأطعمة منخفضة السعرات تساهم بإنخفاض معدل الوفاة المبكرة بنسبة 18 في المئة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة و زيادة الوزن.
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