تحذير خطير من لابتوب "إتش بي"

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة عن إصدار شركة "إتش بي" تحذيرا من خطورة أنواع معينة من الحواسيب المحمولة "لابتوب" خاصة به.

وأعلنت " إتش بي " أنها ستستدعي معظم الأجهزة التي تم إنتاجها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، لوجود عيب خطير في البطارية الخاصة به، بحسب مجلة "فورتشن" الأمريكية.

ويؤدي هذا العيب، إلى زيادة درجات حرارة اللابتوب، ما أدى إلى احتراقها أو تفحمها أو ذوبانها واشتعال النيران به بعدد من الأجهزة.

رغم أن الحوادث قد تكون قليلة حتى الآن، إلا أن الشركة قررت التعامل بجدية مع الحادث، لتجنب أي خسائر مادية أو بشرية.

وأشارت إلى أن الأنواع التي ظهرت فيها ذلك العيب حتى الآن، هي "إنفي إم 6" (Envy M6)، و"زد بوك 17 جي 4" (ZBook 17 G4)، و"زد بوك 17 جي 3" (ZBook 17 G3).

ووجهت "إتش بي" مستخدميها بأن أي شخص يمتلك حاسب محمول صنع في تلك الفترة أو من الأنواع الثلاثة، يمكن أن يذهب إلى أي مركز صيانة معتمد لفحص بطارية جهازه وإذا كان بها عيب يمكنه استبدال الجهاز فورا.