الأطباء يجدون طريقة بسيطة لتجديد بشرة الوجه

وجد أطباء الأمراض الجلدية من جامعة نورث ويسترن في إلينوي، وسيلة لتجديد بشرة الوجه دون مساعدة من مستحضرات التجميل باهظة الثمن وجراحين التجميل، من خلال ممارسة تمارين معينة لعضلات الوجه لمدة نصف ساعة في اليوم.

© AFP 2017/ Jorge Guerrero علماء يكشفون أسرارا عن اختلاف لون البشرة وعلاقته بالسرطان

وأجرى المتخصصون دراسة لمدة عشرين أسبوعا، فرض خلالهم تمارين للوجه. وأتقنت المشاركات، وهم 16 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عاما، جنبا إلى جنب مع المدربين، 32 تمرين لتعبيرات الوجه. وقمن في الأسابيع الـ 20 المقبلة، بتدريب عضلات الوجه في المنزل لمدة نصف ساعة في اليوم. بحسب ما نشر في مجلة "جاما ديرموتولوجي"

وتم تسجيل التغييرات في الصور قبل وأثناء وبعد التجربة. وقدر أطباء الأمراض الجلدية، الذين لا يعرفون أي شيء عن الدراسة، متوسط ​​عمر هؤلاء النساء قبل التمارين بـ 50.8 سنة. وأما بعد التمارين فقدروا متوسط أعمارهن بـ 48.1 سنة.

وأشار أحد الأطباء، "إذا تأكدت النتائج، سوف نحصل على طريقة غير مكلفة وآمنة لتجديد الشباب، فالعضلات تحت الجلد تصبح أكبر، وتجعل البشرة قابلة للنضج وتعطي الوجه شكلا أكثر ضخامة".

وكانت النتائج مشجعة للعلماء، في حين أن البحث كان ذا طابع تجريبي ونتائجه تتطلب التحقق من قبل مجموعة أكبر من المشاركين.