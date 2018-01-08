تطوير طريقة جديدة للتنبؤ بالسرطان

طور باحثون تقنية جديدة تمكنهم من التنبؤ بتطورات الأورام السرطانية، باستخدام برامج الحاسب الآلي.

وبحسب ما نشره موقع "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، فإن مركز علاج الأورام بالكمبيوتر في جامعة تكساس الأمريكية، تمكن من تطوير التقنية الجديدة عن طري نماذج حوسبية وأدوات تحليلية.

وباستخدام تلك الأدوات يقوم المركز برصد تطور حالات الأورام في حالات فردية بناء على مواصفات حيوية معينة.

كما يستخدم فريق البحث موارد حوسبية متطورة في مركز الدراسات الحوسبية المتطورة في تكساس، من أجل تطوير واستخدام النماذج الحسابية والحوسبية المعقدة.

وصرح توماس يانكيلوف، مدير المركز الباحث قائلا "نحن نحاول بناء نماذج حوسبية لفهم كيفية نمو الأورام واستجابتها للعلاج".

وأضاف أن الباحثين نجحوا في التنبؤ بالحجم النهائي لنمو السرطانات لدى الفئران خلال التجارب المعملية.