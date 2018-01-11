تعرف على الحاسب المحمول الأكثر أمانا في العالم

طرحت شركة "ديل" حاسبا محمولا جديدا، تم تصنيفه بأنه "اللابتوب الأكثر أمانا في العالم".

© AP Photo/ Richard Drew تحذير خطير من لابتوب "إتش بي"

وجاء إعلان " ديل " عن حاسبها الهجين، خلال مشاركتها في معرض "CES" 2018 في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

وأشارت "ديل" إلى أن حاسبها " Latitude 7390"، من أنواع الحواسيب القابلة للدوران بزاوية 360 درجة، ويزن أقل من 1 كيلوغرام، ومزود بشاشة لمسية بحجم 13.3 بوصة، بدقة تصل إلى 1920×1280 بيكسل، المحمية بطبقة مقاومة للخد والكسر من نوع "غوريلا غلاس 4".

Dell Latitude 7390 2-in-1 is a 3 pound business class convertible laptop https://t.co/nWgn6zbiKv pic.twitter.com/070dF63nFO — Liliputing (@liliputingnews) January 9, 2018

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كما أوضحت أن الجهاز مزود بمعالج من نوع "إنتل كوري آي 7"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية يمكنها الصمود مع الاستخدام الأقصى لنحو 12 ساعة.

ومن المتوقع أن يتم طرح الحاسب الجديد بسعر يبدأ من ألف و149 دولارا أمريكيا.