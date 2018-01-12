الهند تدخل نادي المئة الفضائي

أطلقت الهند، اليوم الجمعة، قمرها الصناعي رقم مئة، فيما يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل بلاده ساحة عالمية منخفضة التكلفة لتقديم خدمات الفضاء.

وإجمالا، انطلق في الفضاء، اليوم الجمعة، 31 قمرا صناعيا صغيرا، وأكثر من نصف الأقمار الصغيرة والمتناهية الصغر كان للولايات المتحدة، فيما كان الباقي للهند وكندا وفنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وقال مودي في تغريدة على "تويتر" "إطلاق منظمة أبحاث الفضاء الهندية للقمر الصناعي المئة يبرز إنجازاتها العظيمة وكذلك مستقبل برنامج الهند الفضائي المشرق".

وميزانية برنامج الفضاء الهندي حوالي أربعة مليارات دولار، وتأمل حكومة مودي أن يحسن الإطلاق الأخير فرص فوزها بحصة أكبر في قطاع الفضاء العالمي الذي يقدر حجمه بأكثر من 300 مليار دولار.

وتروج الحكومة الهندية لبرنامجها الفضائي كمثال للتكنولوجيا المنخفضة التكلفة، حسبما نقلت "رويترز".

وأطلقت، في فبراير/ شباط الماضي، 104 أقمار صناعية في مهمة واحدة، كان غالبيتها لزبائن أجانب.

واستخدمت منظمة أبحاث الفضاء الهندية مركبتها "بي.إس.آر.أو-سي40" في عملية الإطلاق، اليوم الجمعة، من مركز "سريهاريكوتا" للفضاء في ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد الساعة 9:28 صباحا (3:58 بتوقيت جرينتش).

والمركبة واحدة من سلسلة مركبات للأقمار الصناعية المتقدمة المستخدمة في الاستشعار عن بعد تسمى (كارتوسات-2) أو (عين في الفضاء).

وقال مسؤول بارز في منظمة أبحاث الفضاء الهندية المملوكة للدولة، طالبا عدم كشف اسمه، إن الصاروخ يزن حوالي 1323 كيلوغراما.

وستستخدم الهند أحدث أقمارها الصناعية في مراقبة الحدود بشكل أفضل والحصول على صور عالية الدقة لكوكب الأرض.