"دراغون" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض (فيديو)

انطلقت مركبة الفضاء دراغون المملوكة لشركة سبيس إكس من محطة الفضاء الدولية اليوم السبت (13 يناير كانون الثاني) عائدة للأرض محملة بمواد علمية.

وحسب "رويترز" فإنه من المقرر أن تهبط المركبة في المحيط الهادي الساعة 1536 بتوقيت غرينتش.

والتحمت بنجاح مركبة الشحن الفضائية دراغون التابعة لشركة سبيس إكس مع محطة الفضاء الدولية يوم الأحد (17 ديسمبر كانون الأول) لبدء مهمة إمداد للمحطة.

وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عبر التلفزيون أن المركبة وصلت وعليها نحو 2177 كليوغرام من الإمدادات. وقالت إن المركبة ستعود إلى الأرض في غضون نحو شهر واحد ومعها نتائج لتجارب سابقة.

وذكرت ناسا أن الصاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في ولاية فلوريدا يوم الجمعة (15 ديسمبر كانون الأول) وعلى متنها معدات وإمدادت لتوفير الدعم لعشرات من الأبحاث العلمية في محطة الفضاء الدولية والتي يتجاوز عددها 250 بحثا.

So long, #Dragon! 👋 After almost a month at @Space_Station, @SpaceX’s cargo vehicle is released from its orbiting home at 4:58am ET to return ~4,100 pounds of science and cargo to Earth. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/APCEEtSWMN — NASA (@NASA) ١٣ يناير، ٢٠١٨

​