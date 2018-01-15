انتبه... 7 طرق "ضرورية" لحماية عينيك من "سارق البصر"

نتيجةً للتقدم التكنولوجي السريع على مدى العقدين الماضيين، صار الكثير منّا يقضي جزءًا كبيرًا من يومه محدّقًا في شاشات، سواء كانت شاشات الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ونتيجةً لذلك، أظهرت الدراسات أن ما بين 50% إلى 90% ممن يشغلون أعمالا مكتبية يعانون من إجهاد العين أو المشكلات الصحية المرتبطة بها مثل احمرارها أو الصداع أو الإجهاد العام، فكيف يمكنك تفادي تلك الأمور.

فحص سنوي

يسوق إليك تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية، سبعَ طرقٍ أولها إجراء اختبارات سنوية للعين، فإذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر كل يوم، يوصي الخبراء بإجراء فحص شامل للعين كل عام، للكشف عن المشكلات قبل أن تتفاقم.

وخلال هذا الاختبار، يجب عليك إخبار الطبيب بعدد المرات التي تستخدم فيها الهاتف وجهاز الكمبيوتر، كما يجب عليك أيضا قياس المسافة من عينيك إلى الشاشة في العمل لإخبار الطبيب بها.

© RIA Novosti. Sergey Guneev أسباب احمرار العينين

مساحةً لعينيك

كلما اقترب الهاتف أو شاشة الكمبيوتر من عينيك، زادت صعوبة التركيز. وتشير الدراسات إلى أنه ينبغي ألا تقل المسافة عن 40 سم من العين، فإذا كانت تلك المسافة غير مناسبة لك وتزيد من صعوبة القراءة، فعليك بزيادة حجم النص، بدلا من تقريب الشاشة.

خُذ فواصل

© Sputnik. Evgeny Samarin ماذا تفعل لو سقط جسم غريب في عينك

من المهم محاولة أخذ فواصل منتظمة لمن يحدق باستمرار في الشاشة، لإعطاء عينيك فرصة للراحة. وأظهرت الدراسات أن العديد من العاملين في المكاتب لا يستغرقون أكثر من نصف ساعة في اليوم بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، ولكن من المستحسن أن تأخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعتين أمام الشاشة.

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإن الدراسة تقول إن مستويات إجهاد العين تقل كثيرا عندما يأخذ الموظفون أربع فترات راحة لمدة خمس دقائق على الأقل يوميا، بعيدا عن جهاز الكمبيوتر.

تقليل السطوع

السطوع هو أحد أكبر أسباب إجهاد العين، فكلما كان ضوء الشاشة أكثر سطوعصا من محيطه، يؤدي ذلك إلى إجهاد عينك، ولذلك تأكد من أنك تستخدم الهاتف أو الكمبيوتر وسط إضاءة مشرقة بما يكفي، وهناك ما يمكنك الاستعانة به، مثل ارتداء النظارات، إذ يوصي بعض الخبراء شراء العدسات العاكسة للضوء، لكي تقلل من تأثير سطوع الضوء.

طريقة 20-20

كي تتجنب الإجهاد، هناك طريقة يوصي بها العلماء، وتسمى "20-20-20"، وتتلخص هذه الطريقة العلاجية في أن يبتعد الشخص عن جهاز الكومبيوتر كل 20 دقيقة، ثم يختار أي شيء آخر ويقف على بعد 20 قدمًا منه، ثم يحدق في هذا الشيء لمدة 20 ثانية. هذه الطريقة تريح عضلات العين، مما يساعد في تقليل الإجهاد.

غمز العينين

ربما لا ندرك أهمية ذلك، لكن العلماء يشددون على أهمية أن يكون معدل ارتداد طرف العين نحو 15 مرة في الدقيقة، ولكن هذا المعدل ينخفض بمقدار الثلث تقريبا عند النظر إلى الشاشات، وهذا يقلل من رطوبة العين، لأن ماءها يتبخر بسرعة أكبر، ولذلك إذا زاد جفاف عينك نتيجة الاستخدام المفرط للشاشات، يوصي الخبراء إما باستخدام قطرات العين لترطيبها وتعويض ذلك الجفاف، أو ممارسة الغمز ببطء كما لو كنت تغلقها للنوم، وذلك 10 مرات كل 20 دقيقة.

ملاءمة الشاشة

يمكنك اتخاذ خطوات مثل تكبير النص، واستخدام شاشة حديثة ليست بها مشكلات فنية، وتحويل مستويات اللون في الشاشة بعيدا عن الطرف الأزرق نحو نهاية الأصفر، لأن شبكية العين تحتوي على جزيئات حساسة للضوء الأزرق؛ وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض الشديد المستمر للضوء الأزرق يمكن أن يتلف شبكية العين.