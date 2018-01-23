علماء يكشفون التأثير القاتل للسكر على الأوعية الدموية

توصل خبراء التغذية في جامعة كوبنهاغن إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤثر سلبا على الدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في عمل الأعضاء الداخلية.

وشارك في الدراسة، التي نشرت على موقع " The Copenhagen Post "، رجال استهلكوا يوميا 225 غراما من السكر لمدة أسبوعين. وقام الأطباء بقياس مستوى إمدادات الدم في بداية التجربة ونهايتها.

وأظهرت نتائج التجربة أن إمداد الدم إلى الأطراف انخفض بنسبة 17%. وفي الوقت ذاته، فإن خبراء التغذية على ثقة بأن عدم كفاية تدفق الدم يؤثر على أعضاء داخلية هامة أيضا، مثل الدماغ والقلب.

وأكد الأطباء على ضرورة مراقبة ما يأكله الشخص ويشربه. فقد قال العالم المشارك في الدراسة يولفا هيليستن: "نصف لتر من الكولا في فترات متباعدة لن يتسبب لك بأي ضرر، أن كنت تأكل الأطعمة الصحية وتتبع نظاما غذائيا متوازنا".

وأضاف البروفسور: "ولكن في حال زيادة تناول السكر، مثل المشاركين الذين تناولوا نسبة كبيرة من السكر خلال 14 يوما، فإننا سنرى الدورة الدموية ستعمل كما نراه لدى بعض الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما".