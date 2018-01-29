استخراج زمردة قيمتها 71 ألف دولار في روسيا

أعلن قسم سياسة المعلومات التابع لمحافظ إقليم سفيردلوفسكي في روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم استخراج قطعة زمرد وزنها 1.6 كيلوغرام من منجم "ماليشيفسكي" التابع لمجموعة شركات "روستيك".

© Sputnik. Pavel Lisitsyn شركة روسية تكشف عن أكبر منجم ذهب في بلد عربي

يكاترينبورغ — سبوتنيك . وأعلن وزير الصناعة والعلوم سيرغي بيريستورينا: "إن منجم "ماليشيفسكوي"، معروف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وباكتشافاته الفريدة. اليوم، تقوم الشركة بتطوير برنامج شامل لتنمية القدرات، ما من شأنه أن يضمن زيادة في الإنتاج، وبالتالي الحصول على معادن نادرة جديدة".

وقال مدير شركة "ماليشوفا"، يفغيني فاسيليفسكي:" تم الانتباه إلى الكريستال أثناء العمل، ورفع إلى السطح في الوقت المناسب، وتم الحفاظ عليه في شكله الأصلي، ما يدل على المهنية العالية والعمل المتناغم بين موظفينا، وقد حصلوا لقاء ذلك على مكافآت".

وذكر أن الحجر الشبه شفاف، الأخضر الفاتح، تم تقييمه بالفعل من قبل موظفي مؤسسة الدولة لتشكيل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في روسيا. وهو ينتمي وفقا للجودة، إلى الصنف الثاني، واللون الثاني. ووفقا للبيانات الأولية، فإن سعر الزمردة يتجاوز الأربعة ملايين روبل (71 ألف دولار). ولم يطلق اسم على الزمردة الجديدة حتى الآن.