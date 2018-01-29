استخراج زمردة قيمتها 71 ألف دولار في روسيا

وقال مدير شركة "ماليشوفا"، يفغيني فاسيليفسكي:" تم الانتباه إلى الكريستال أثناء العمل، ورفع إلى السطح في الوقت المناسب، وتم الحفاظ عليه في شكله الأصلي، ما يدل على المهنية العالية والعمل المتناغم بين موظفينا، وقد حصلوا لقاء ذلك على مكافآت".
وذكر أن الحجر الشبه شفاف، الأخضر الفاتح، تم تقييمه بالفعل من قبل موظفي مؤسسة الدولة لتشكيل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في روسيا. وهو ينتمي وفقا للجودة، إلى الصنف الثاني، واللون الثاني. ووفقا للبيانات الأولية، فإن سعر الزمردة يتجاوز الأربعة ملايين روبل (71 ألف دولار). ولم يطلق اسم على الزمردة الجديدة حتى الآن.
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