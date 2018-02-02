تسجيل
21:27 02 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    الرائد الروسي يخرج إلى الفضاء المفتوح.

    رائدا فضاء روسيان يخرجان إلى الفضاء الكوني المفتوح

    © Sputnik. Roscosmos/Sergey Volkov
    علوم
    انسخ الرابط
    0 30

    قام قائد طاقم محطة الفضاء الدولية، ألكسندر ميسوركين، ومهندس الطيران أنطون شكابليروف، اليوم الجمعة، بالخروج من قمرتهما في المحطة إلى الفضاء الكوني المفتوح، وذلك بهدف تثبيت بعض المعدات على السطح الخارجي للمحطة، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" من مركز إدارة التحليق الفضائي الروسي.

     موسكو — سبوتنيك. والهدف الرئيس للخروج إلى الفضاء الخارجي- تفكيك جهاز الاستقبال الذي أُخرج من الخدمة، فضلا عن تركيب وحدة استقبال جديدة لنظام اتصالات عريض النطاق على مجموعة أجهزة لهوائي اتجاهي عالي، يقع على سطح مقصورة متعددة الأجهزة لوحدة الخدمات النمطية "زفيزدا".

    اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز
    © Photo/ Sergey Volkov/ Roscosmos
    بالفيديو..رائد فضاء روسي يطير على مكنسة كهربائية في الفضاء

    ويذكر أن تركيب جهاز استقبال جديد سيسمح في المستقبل بتوفير نقل المعلومات في اتجاهين، تقريبا على مدار الساعة، من الجزء الروسي للمحطة الفضائية الدولية عن طريق أقمار اصطناعية لنظام الإرسال المتعدد الوظائف الروسي "لوتش".

    ومن المتوقع أنه بعد ذلك، سيكون للجزء الروسي من المحطة الفضائية الدولية خط اتصال خاص به مع كوكب الأرض، يعمل بغض النظر عن مناطق الرؤية الراديوية لنقاط التتبع الأرضية الروسية، ونتيجة لذلك، فإن الطاقم سيكون قادرا على استخدام شبكة الإنترنت بشكل كامل، التي لسنوات عديدة كان رواد الفضاء الروس يضطرون للتوجه إلى وكالة ناسا الأمريكية "لاقتراض الشبكة" من القسم الأمريكي في المحطة.

    ويذكر أيضا أنه بالإضافة إلى ما تم ذكره سيبدأ ميسوركين وشكابليروف بإعداد محطة الفضاء الدولية لتركيب وحدة جديدة للمختبر الروسي متعدد الوظائف "ناوكا" ["العلوم" — وتعرف أيضا باسم الوحدة المعملية متعددة الأغراض].

    ومن المتوقع أن يقضي رائدا الفضاء في الفضاء المفتوح حوالي 7 ساعات، وتنتهي مهمتهما عند الساعة 01:15 بعد منتصف اليل اليوم بتوقيت موسكو [22:15 بتوقيت غرينتش].

    انظر أيضا:

    سار على القمر ومعه شريحة لحم مهربة... وفاة تاسع رائد فضاء أمريكي
    روسيا ستعد أول رائد فضاء للإمارات وتقترح إنشاء مركز حبوب كبير فيها
    الإمارات تتفق مع "روسكوسموس" حول إعداد رائد فضاء إماراتي
    الكلمات الدلالية:
    الفضاء, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك