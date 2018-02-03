العلماء يعثرون على المنطقة المسؤولة عن "الضمير" في الدماغ

وجد علماء بريطانيون أن منطقة معينة من القشرة أمام الجبهية (القشرة المخية التي تغطي القسم الأمامي من الفص الجبهي)، هي المسؤولة عن الضمير لدى البشر.

© REUTERS/ PAULO WHITAKER اكتشاف علمي أمريكي لمعالجة أمراض الدماغ المستعصية

في القسم الأول من الدراسة، فحص العلماء القشرة أمام الجبهية لدى البشر والقرود. واتضح أن هذه المنطقة، لدى البشر، تتكون من 12 قسما، بينما لدى الحيوانات 11 قسما. ووفقا للقائم على الدراسة، ماثيو راشوتا، فإنه وجد هو وزملاؤه كتلة كروية من الأنسجة العصبية متوضعة فوق الحواجب، وفق صحيفة " ديلي ميل ".

وجاء في الدراسة، أنه لدى البعض تصل حجم الكتلة إلى كرة صغيرة، بينما لدى البعض الآخر تصل إلى حجم البرتقالة (اليوسفي). وتبين أن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول عن الفصل بين الجيد من السيئ ومراقبة أخطاء الآخرين واكتساب مهارات جديدة.