الأسبرين يزيد من القوة الجنسية

توصل أطباء من الجامعة التركية "ميدبول" في دراسة، إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسبرين يزيد من القوة الجنسية.

© Fotolia/ Ruslan Gilmanshin علماء: تناول الأسبرين يوميا في بداية الحمل يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل

وشملت الدراسة 184 رجلا يعانون من ضعف الانتصاب، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 48 عاما. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، تناولت الأولى قرصا واحدا من الأسبرين (100 ملليغرام) يوميا لمدة 6 أسابيع، بينما تناولت المجموعة الثانية دواء وهميا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بعد الانتهاء من التجربة زيادة القوة الجنسية عن الرجال، الذين تناولوا الأسبرين، بنسبة 31-78%.

ويعتقد أحد الباحثين زكي بيرقدار أن هذا التأثير ناجم عن خاصية ترقق الدم للأسبرين. إذ أن الحمض الخلي الصفصافي يقلل من متوسط حجم الصفائح الدموية المسؤولة على إنتاج الثرموبوكسان، الذي يضيق الأوعية الدموية.