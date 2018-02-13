فائدة مفاجئة للنبيذ

أظهرت أبحاث جديدة أن أفضل علاج للإنفلونزا هو النبيذ الأحمر والشاي الأسود والتوت، فهم يساعدون البكتيريا المعوية في مكافحة العدوى.

© Sputnik. Mikhail Mordasov تعرف على أول دولة عربية تصنع النبيذ الأزرق

سبوتنيك. وقد أجريت الدراسة من قبل علماء في كلية الطب في جامعة واشنطن، واتضح أن النبيذ الأحمر والشاي الأسود والتوت لديها مركب يمكن أن يساعد البكتيريا المعوية في مكافحة الانفلونزا، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إندبندينت"

وقام العلماء بإجراء اختبرات على الفئران، وتبين أن الفلافونويدات، التي تم العثور عليها في هذه المنتجات، يمكن أن تزيد من مناعة الجسم. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "سيانس".

وبفضل هذه المادة، يتم انخفاض أعراض الإنفلونزا، والوقت اللازم لاستعادة الصحة.

ويشار إلى أن العلماء لم يجروا دراسات مماثلة على البشر حتى الآن.