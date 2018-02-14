عقار ياباني يقضي على "الإنفلونزا" في 24 ساعة

إذا كنت تعاني من الإنفلونزا، فإن شركة يابانية تزعم أنها تنتج عقارا تجريبيا، يمكنه أن يقضي على الفيروس خلال 24 ساعة.

ذكر موقع " ساينس ألارت " الأمريكي، في تقرير له، أمس الثلاثاء 13 فبراير / شباط، أنه في الوقت، الذي يواجه فيه الناس أشد موسم إصابة بفيروس الإنفلونزا، منذ سنوات، تقول الشركة اليابانية أن عقارها الجديد سيجعل الشتاء المقبل أقل إصابة بهذا الفيروس.

وتختبر الشركة اليابانية عقارا تجريبيا يطلق عليه "بالوكاسفير ماربوكسيل"، الذي لم يطرح بعد في الأسواق، مشيرة إلى أنه سيكون أسرع في علاج الإنفلونزا من أي عقار آخر.

ولفت الموقع إلى قول الشركة أن فاعلية جرعة واحدة من العقار يمكنها أن تقضي على المرض خلال يوم واحد، بينما لا يمكن تحقيق ذلك باستخدام عقارات أخرى في فترة مشابهة، وفقا لإحصائيات العام الماضي.

Good news everyone. A single dose cures flu 2-3 days faster than other treatments by blocking virus replication, rather than shielding vulnerable cells. https://t.co/oM1VsNYPiB — Philip D. Ritchie (@RitchieFiles) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

وتتراوح فترة العلاج مع عقاقير الإنفلونزا الأخرى بين 72 ساعة إلى 96 ساعة، حتى تحقق نتائج فعالة في القضاء على الفيروس المسبب للمرض.



