العلماء يكشفون ماذا يحدث لدماغ الطفل بعد إصابته بسكتة دماغية

بفضل دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة "جورج تاون" الأمريكية، أصبح من الواضح كيف تتكيف أدمغة الأطفال الذين عانوا من سكتات دماغية، حيث تبدأ باستخدام أجزاء أخرى من الدماغ لتفعيل النطق. وكما أشار الخبراء، فإن النتائج ستساعد في إعادة تأهيل البالغين بعد إصابتهم بالسكتة الدماغية.

ووفقا للتقديرات، فإن طفلا واحدا تقريبا من أصل أربعة آلاف يصاب بسكتة دماغية قبل وقت قصير من الولادة أو بعدها مباشرة. وإن وظائف التجدد لديه تساعده على التعافي تماما، وذلك على عكس المرضى البالغين.

وقدم التقرير، الذي نشر في أوستن، ولاية تكساس، خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لنهوض العلوم، بيانات من الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 والذين عانوا من السكتة الدماغية في مرحلة الطفولة.

واستنتجت القائمة على الدراسة، إليسا نيوبورت، أن الدماغ يمكن أن يفوض بعض المهام لأجزاء معينة، اعتمادا على درجة الضرر. وأن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في علاج العديد من المرضى الذين يعانون من آثار السكتة الدماغية.