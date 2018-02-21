احذر... الانتفاخ المستمر قد يكون علامة على إصابتك بالسرطان

حذرت منظمة خيرية لمكافحة السرطان، من الانتفاخ المستمر الذي تعاني منه ثلثي النساء، لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth تحسن معدلات التعافي من السرطان

وقالت المنظمة البريطانية، المعنية بمكافحة سرطان المبيض، عن قلقها إزاء "انخفاض مستوى الوعي بشكل مزعج" بشأن الانتفاخ كعرض من أعراض سرطان المبيض، مشيرة إلى أن ثلثي النساء اللائي يعانين من أحد الأعراض الرئيسية لمرض سرطان المبيض لا يذهبن إلى الطبيب لدى ظهوره.

ووفقا لما نشرته مجلة "إيه بي سي ني هيتر" فإن المنظمة كانت قد أعدت دراسة سابقة كشفت عن أن واحدة فقط من بين كل خمس نساء قد تعتبر الانتفاخ عرضا لذلك المرض.

وتبين من الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوغوف" المتخصصة في أبحاث السوق، أن 34 في المئة فقط من بين 1142 امرأة في بريطانيا قلن إنهن يذهبن للطبيب إذا عانين من انتفاخ مستمر في البطن.

وفي مسح آخر بشأن رد فعل النساء عند إصابتهن بالانتفاخ المكرر، أكدت 392 منهن فقط قلن إنهن يذهبن للطبيب.

يشار إلى سيدة تدعى لورا إيفرلي، من مدينة كرولي البريطانية وتبلغ من العمر 38 عاما، تم تشخيصها بإصابتها بسرطان المبيض عام 2014، قالت "اعتقدت أنني ربما أكون أعاني من متلازمة القولون العصبي، لأن الأعراض متشابهة، وحاولت تناول غذاء خالي من مادة الغلوتين، لكن لم أشعر بأي فرق. فكرة الإصابة بمرض السرطان لم تخطر في بالي بالمرة. أنت لا تفكر أبدا في أن ذلك قد يحدث لك".