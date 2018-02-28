يمحو بياناته ذاتيا ويمنع التجسس... تعرف على الهاتف الأكثر أمانا في العالم (فيديو)

كشفت شركة الأمن الإلكتروني "دارك ماتر"، النقاب عن هاتف جديد وصفته بـ"الهاتف الأكثر أمانا في العالم"، الذي أطلقت عليه اسم "كاتيم".

ويتميز الهاتف بشاشة 5.2 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ولكنه مزود بالعديد من المميزات الأمنية الفائقة.

وتم تجهيز الهاتف بتقنية تشفير متقدمة تجعل من المستحيل اختراقه، كما زود الهاتف بتقنية تجعل الرسائل تحذف إجباريا بعد عرضها بلحظات، للتأكد من أن عيني المستخدم هي الوحيدة التي تراها حرصا على سرية المعلومات.

وإذا رصدت الشركة أي محاولة للعبث ببيانات الهاتف أو الحصول عليها بطريقة غير قانونية، ستقوم ببعث رسالة له تأمره بمحو كل البيانات التي عليه ذاتيا، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن بي سي".

وتعد الميزة الأبرز في الهاتف هي "وضع الدرع"، التي توفر الخصوصية الكاملة للمستخدم أثناء الاجتماعات السرية بتعطيل ميكروفون الهاتف والكاميرا والبلوتوث وأجهزة استشعار الحركة لمنع التجسس.

وأوضحت الشركة أن الهاتف مصمم لكي يستخدمه المسؤولون الحكوميون المهمون، مثل رؤساء ومسؤولي الدول والشركات.