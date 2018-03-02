ماذا يحدث في الدماغ البشري لحظة الموت

يشهد الدماغ البشري، في الدقائق الأخيرة قبل أن يموت، نشاطا كهربائيا يسمى الاكتئاب المنتشر، وبعدها ينتقل الإنسان إلى عالم آخر.

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في إحدى الجامعات الألمانية، أن الدماغ يبقى في حالة نشاط لفترة قصيرة بعد الموت، يكون مصدرها رؤية أشياء مجهولة، بحسب صحيفة " ميرور " البريطانية.

وأكدت الدراسة ما جاء في دراسات سابقة، حيث لاحظ العلماء أن الدماغ ينشط بشكل ملحوظ قبل الموت، وذلك بعد دراسة نشاط الدماغ لدى 9 مرضى.

وقالت الدراسة أن دماغ الإنسان يبقى نشطا بعد الموت للحظات، بعد توقف بقية أجزاء الجسم عن الحركة.

وتبين أنه حتى بعد 5 دقائق من توقف قلب الإنسان، الذي يصارع الموت عن العمل، بقيت خلايا الدماغ العصبية تعمل.

وذكر الدكتور جينز درير، المشارك في الدراسة، أن الباحثين يأملون أن تساعدهم هذه الدراسة الحديثة في زرع أقطاب كهربائية داخل أدمغة المرضى الخاضعين لدراسات مماثلة لاحقا، من أجل الكشف عن آليات وتوقيت ما يجري بدقة أثناء عملية الموت.

وتابع "فقدان الطاقة الكهروكيميائية المخزنة في خلايا الدماغ، يمهد الطريق لبدء انتشار المواد السامة التي تؤدي في النهاية إلى الموت".