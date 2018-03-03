علماء روس: هذه النباتات تمكن الإنسان من العيش على المريخ

وجد العلماء الروس، أن الطحالب ستساعد رواد الفضاء من استعمار المريخ، ويعمل العلماء الآن على تطوير جهاز يمكنه أن يبسط كثيرا مهمة استكشاف الكوكب الأحمر.

سبوتنيك. وصنع المتخصصون فوتوبيورياكتور (جهاز لزراعة الطحالب الخضراء المجهرية)، الذي يركز على زراعة طحالب الكلوريلا.

ويرى الخبراء أن الجهاز هو الخطوة الأولى لنظام بيولوجي قادر على توفير وجود مستقل للإنسان خارج الأرض.

ووفقا لأحدث الحسابات، من أجل الوصول إلى المريخ، سيحتاج رواد الفضاء ما لا يقل عن 500 يوما، بالإضافة إلى الوقت الذي سيقضونه على المريخ، وكل هذا الوقت لتوفير سبل معيشتهم بنفسهم.

ووفقا للتقديرات، سيحتاجون إلى 58 طنا من الموارد، ولا تزال الصواريخ الفضائية غير قادرة على تحمل كل هذه الحمولة. وتم حل المشكلة من قبل العلماء الروس الذين خلقوا مفاعل حيوي قادر على زيادة نمو الطحالب التي تنتج الأكسجين.

وفي وقت سابق، قامت الولايات المتحدة بإيقاف تجربة توفر ظروف تقليدية للحياة على المريخ بشكل طارئ، بسبب حالة خطيرة حدثت في مجمع العزل. ويظل المنظمون صامتين حول أسباب الحادث.