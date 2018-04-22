العلماء يجدون صلة بين قوة المصافحة والقدرات العقلية

اكتشف علماء من جامعة مانشستر، أن الأشخاص ذوي المصافحة القوية يتميزون بالقدرات العقلية والذاكرة المتقدمة في مرحلة البلوغ.

سبوتنيك . وقال أحد مؤلفي الدراسة، جوزيف فيرث: "نرى صلة واضحة بين قوة العضلات وصحة الدماغ، والآن نحتاج إلى إثبات ما إذا كنا قادرين على تطوير أدمغتنا من خلال عمل ما يعزز عضلاتنا، على سبيل المثال، مع تمارين الحديد"، بحسب ما نقلته "ديلي ميل"

ويقول العلماء إن الأشخاص ذوي المصافحة الضعيفة لديهم كثافة أقل من المادة البيضاء.

ووفقا للعلماء، تظهر هذه الدراسة أنه من الممكن خلال المصافحة تقييم التغيرات المحتملة في القدرات العقلية في منتصف العمر والشيخوخة.