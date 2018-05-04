علماء يكتشفون الجينات الأساسية لبقاء طفيل "الملاريا" على قيد الحياة

تمكن باحثون من معهد ويلكوم سانجر في بريطانيا وجامعة ساوث فلوريدا من تحديد الجينات الأساسية اللازمة لبقاء طفيل الملاريا، الأشد فتكا، على قيد الحياة، فاتحين بذلك الباب لإنتاج عقاقير ولقاحات جديدة تساهم في القضاء على المرض.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تسبب "الملاريا" في مقتل نحو نصف مليون شخص، أغلبهم تقريبا من الرضع والأطفال في أفريقيا، من بين 216 مليون مصاب بالطفيل، الذي ينتقل عن طريق بعوض أنوفيليس.

وقد حلل الباحثون جميع جينات الطفيل "بلاسموديوم فلاسيباروم"، الذي يسبب نصف حالات الملاريا ونحو 90% من الوفيات.

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI تقليص ميزانية المساعدات قد تسبب تزايدا في حالات الملاريا

وأظهرت نتائج التحليل التي نشرت في دورية "ساينس"، أمس الخميس، أن 2680 جين من بين 5400، لازم لبقاء الطفيل على قيد الحياة ونموه في خلايا الدم الحمراء.

وقال جوليان رينر، الخبير في معهد سانجر وأحد المشاركين في البحث:

نحتاج إلى عقاقير جديدة لمكافحة الملاريا أكثر من أي وقت مضى… هذا البحث يعطي قائمة تضم 2680 جينا أساسيا يمكن للباحثين ترتيبها حسب أهميتها باعتبارها أهدافا محتملة للعقاقير.