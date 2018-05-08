علماء روس ينجحون في إطالة "الساعة الذهبية" لإنقاذ حياة الإنسان

موسكو — سبوتنيك. وقال بانفيلوف لوكالة "سبوتنيك": "تعلم العلماء من مؤسسة الأبحاث المتقدمة إطالة "الساعة الذهبية" لإنقاذ الأشخاص، موضحا أإن المخاليط السائلة المعقدة على أساس غاز الزينون تضمن بقاء حيوانات التجارب في ظل الظروف التي تحاكي عملية موت الجسم مثل نقص الأكسجين القاتل، فقدان الدم القاتل، صدمة الألم وانخفاض حرارة الجسم".
ووفقا له، ينفذ المشروع البحثي لمؤسسة الأبحاث المتقدمة في إطار بحوث تطوير تكنولوجيات إنقاذ الإنسان في ظروف نقص الأوكسجين وخطر تطور إلى حالة بين الحياة والموت.
كما أوضح العالم، جرى تطوير المخاليط السائلة المعقدة على أساس الزينون في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة، الذي يجري بالتعاون مع معهد الفيزياء الحيوية للخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية منذ 2015.
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