علماء روس يصنعون 30 منتجا من الطحالب البحرية

قدم أخصائيون من جامعة "كامتشاتكا" التقنية الروسية، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المنطقة، أكثر من ثلاثين نوعا من المنتجات الغذائية مصنوعة من الأعشاب البحرية.

© Sputnik . Evgeny Biyatov العلماء الروس يتوصلون إلى طريقة للتنبؤ بتعطل الطائرات

سبوتنيك . وذكر التقرير ، الصادر عن الجامعة، أن "المنتجات الغذائية التي يمكن صنعها من المعالجة الأولية للطحالب هي تشمل المخبوزات والمعكرونة والحلويات ورقائق البطاطس ومسحوق الشوربة والعصائر والكوكتيلات، كما يمكن أيضا تصنيع المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل من الطحالب".

ودعمت السلطات في جزيرة "كامتشاتكا" التطوير الابتكاري لممثلي الجامعة، مشيرة إلى أن هناك احتياطات كبيرة من هذا المصدر الحيوي على ساحل شبه الجزيرة، والتي لم تتم معالجتها عمليا بعد.

وقالت النائبة الأولى لحاكم المنطقة، إيلينا أونتيلوفا، "بالنظر إلى أن المزيد من الناس يختارون التغذية السليمة، أعتقد أن هذا المشروع له مستقبل جيد".

وحثت العلماء على تنظيم عرض موسع لمنتجات الطحالب لأصحاب المشاريع في "كامتشاتكا"، مشيرة إلى أن العديد من رجال الأعمال قد يهتمون بهذا الإنتاج وينظمونه على نطاق صناعي.