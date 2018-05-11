"أقوى من الحديد"... ابتكار يقلب موازين الحياة

نشر معهد "KTH" الملكي البريطاني للتكنولوجي دراسة حول توصله إلى تقنية جديدة لإنتاج مادة "فائقة" القوة، أقوى حتى من الحديد، ألا وهي تكنولوجيا ألياف النانو الخشبية.
ويمكن استخدام "ألياف النانو الخشببة" في كافة الأغراض، بداية من تصنيع السيارات والطائرات، حتى تصنيع أثاث غير قابل للكسر.
وقال دانيال سودربيرغ، المؤلف المشارك في الدراسة: "تغير تلك التقنية الشكل المتعارف عليه في حياتنا وتجعلها أكثر مرونة، عن طريق الاستفادة بالبنية النانونية المثالية".
وتابع "ألياف السليلوز يمكن أن تكون أكثر صلابة بثمانية أضعاف عن أي مادة صلبة حالية (خيوط حرير العنكبوت)، لتصبح أقوى مادة بيولوجية على سطح الأرض".
Scandinavian researchers turning to cellulose nanofibrils as versatile bio-based 3D printing materialhttps://t.co/nFUDRou6FJ #3dprinting @VTTFinland @chalmersuniv pic.twitter.com/WNwE6y3hVc— 3Ders.org 3D Printing News (@3dersorg) November 29, 2017
وأشار إلى أن تلك التقنية يمكن أن تكون أقوى من كافة المعادن والسبائك والسيراميك والألياف الزجاجية.
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