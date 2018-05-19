لدغة البعوض قد تدمر النظام المناعي البشري

وخلال التجارب، وجد الباحثون أن لعاب البعوض يمتزج مع هيكل النظام المناعي بعد اللدغة الأولى، حيث يمكن للملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض اختراق الجسم.
وقال الأستاذ في كلية بايلور للطب (الولايات المتحدة الأمريكية)، ريبيكا ريكو-هيس، إن عشرات الآلاف من البشر يموتون من لدغات البعوض، مؤكدا أن الأعداد الكبيرة من الفيروسات تجعل من الصعب دراسة الحالة في المختبرات على البشر، بينما الدراسة على الحيوانات غير مجدية.
وقال الباحثون إن لدغة البعوض تحفز زيادة مستوى سيتوكين في الجسم (هو بروتين أو عديد ببتيد أو بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا)، بينما يتم تفعيل خلايا "تي" المساعدة (هي مجموعة من الخلايا التائية في الدم لها وظيفة مساعدة في نظام المناعة)، حيث تشارك في القضاء على الفيروسات ومظاهر الحساسية.
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