العلماء يكشفون عن خاصية مذهلة لحبوب الفياجرا

أجرى علماء كنديون تجارب على الفئران المخبرية التي تعاني من هجرة الخلايا السرطانية، حيث تم حقنهم بمكونات حبوب الفياجرا مع لقاح الكريب، وحصلوا على نتائج إيجابية.

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وأظهرت الأدوية المستخدمة في التجارب طويلة الأمد أداء عالي في مقاومة الخلايا السرطانية المهاجرة . ووفقا للعلماء، الذين قاموا ولأول مرة بدمج عقاقير موثوقة، أنه على المدى المتوسط يمكن حل واحدة من أهم مشاكل البشرية، وفق صحيفة " OncoImmunology ".

وأعلنت، ريبيكا أوير، من جامعة أوتاوا للعلوم، عن نجاح تجربتهم. ووفقا لها، فمن الضروري إجراء تجارب سريرية، مضيفة أن الجمع بين لقاح ضد الأنفلونزا والفياجرا، هي أول مجموعة فريدة من نوعها لحل مشاكل جهاز المناعة في جسم الإنسان.

ويشار إلى أن انتشار الخلايا السرطانية (هجرة الخلايا السرطانية) تبدأ بعد وقت قصير من إزالة الأورام، وأن مادة سيلدينافيل تدخل في تركيب حبوب الفياجرا، حيث تعمل المادة كمطهر ممتاز ويمنع من انتشار والتطور المتسارع للخلايا السرطانية.