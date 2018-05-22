العلماء يعلنون عن خاصية رائعة للوجبات السريعة

أثبت علماء من الولايات المتحدة أن بعض الأطعمة السريعة تساعد على تنمية القدرات العقلية وتنشط التفكير المنطقي.

© AFP 2018 / Paul J. Richards إزالة هذا الهرمون يسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن

ضرر الوجبات السريعة أمر لا يقبل الجدل ويواصل العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم نشر بيانات من التجارب التي تثبت الآثار الضارة لهذا النوع من الطعام على جسم الإنسان. على الرغم من ذلك، أجرى باحثون من جامعة بوسطن اختبارات مستقلة، حيث شارك فيها حوالي 1500 شخص. وتابع العلماء المشاركين لمدة 10 سنوات، خلال هذا الوقت، كان على المتطوعين تناول الوجبات السريعة خلال نظام معين، وخلال التجربة تابع العلماء الحالة الصحية للمتطوعين بعناية تامة، وفق موقع " واني ".

ونتيجة لذلك، أظهر جميع المتطوعين تحسنا ملحوظا في القدرات العقلية. وكان السبب في ذلك هو بعض المنتجات، بما في ذلك البيتزا والسوشي مع سمك السلمون وجميع أنواع الوجبات السريعة مع البيض والدجاج.

وخلص الأطباء إلى أنه لو تم اختيار الوجبات السريعة بعناية، فإنها سوف تكون مفيدة للجسم على خلاف ما هو متداول الآن.