صراصير آلية للكشف عن أعطال محركات الطائرات (فيديو)

طورت شركة "رولز رويس" صراصير آلية، للمساعدة في الكشف عن أعطال محركات الطائرات.

وتعاونت الشركة البريطانية مع جامعة نوتنغهام وجامعة هارفارد لتطوير الروبوتات، التي يبلغ وزنها 1.4 غرام وطولها 4.5 سنتيميتر، وصممت للوصول إلى المساحات التي يصعب الوصول إليها في محركات الطائرات، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach رولز رويس تخطط لاقتحام سوق "التاكسي الطائر"

ويمكن وضع الصراصير الآلية، التي يبلغ قطرها حوالي 10 ملليمترات، في وسط محرك الطائرة، باستخدام جهاز يشبه الثعابين، ومصمم في المقام الأول للانزلاق بداخل الآلات الكبيرة.

وبمجرد انتشار الصراصير الآلية، ستتمكن من التسلل داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل المحرك، وستوفر تغطية مباشرة للمهندسين من داخل المحرك.

ووصف الباحث في جامعة هارفارد، سيباستيان دي ريفاس، الصراصير الآلية، أنها "تكنولوجيا مركزة" يمكن أن نجدها في أي مكان آخر على وجه الأرض".

These tiny SWARM robots are part of our #IntelligentEngine vision, and could one day revolutionise the way we maintain jet engines. Listen to Sebastien de Rivas from our partners Harvard University explain the pioneering technology behind them #FIA18 https://t.co/ageZf7TW8M pic.twitter.com/5O4ZUuu6Xl — Rolls-Royce (@RollsRoyce) July 18, 2018

ويأتي اختراع "رولز رويس" للصراصير الآلية، تزامنا مع تصميمها لنظام دفع لمشروع تاكسي طائر، وفقا لرويترز.

وقالت الشركة، إنها وضعت خططا لمركبة تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي بالطاقة الكهربائية، أو ما يعرف باسم "التاكسي الطائر"، يمكنها نقل أربعة أو خمسة أشخاص بسرعة تصل إلى 250 ميلا في الساعة لمسافة نحو 500 ميل.